Испания

Эстремадура не намерена вылетать из Сегунды.

Эстремадура заняла предпоследнее место в завершившемся сезоне Сегунды, что привело к понижению в классе.

Однако, из-за ситуации с Фуэнлабрадой и тем фактом, что не все турниры в Испании из-за пандемии завершились, Эстремадура пытается спастись.

Клуб выступил с официальным заявлением, в котором настаивает, что все турниры должны были завершиться на основе регламента. А так как этот регламент был нарушен, Эстремадура призывает приостановить решения по вылетам из Сегунды и низших дивизионов.

Более того, клуб считает, что число участников Примеры должно быть увеличено с 20 до 22, а Сегунды с 22 до 24.

Любой другой вариант в клубе считают оскорблением.