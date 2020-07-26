Испания

Фуэнлабрада отказалась от претензий на право побороться за выход в элитный дивизион.

Матч заключительного тура Сегунды между Фуэнлабрадой и Депортиво не состоялся из-за коронавируса в стане первых. После этого число заразившихся в Фуэнлабраде достигло 28 человек.

Все остальные матчи сыграли. Депортиво в любом случае уже вылетел, а Фуэнлабраде нужно было просто не проиграть, чтобы потеснить Эльче с шестой строчки, дающей право на плей-офф за выход в Ла Лигу.

Фуэнлабрада заявила, что понимает, что в связи с коронавирусом нет возможности говорить даже о возможных датах проведения матча. Поэтому клуб выразил готовность подчиниться любому из двух решений Ла Лиги: ждать, когда можно будет сыграть или же признать матч не состоявшимся, а нынешнюю таблицу финальной.

В итоге утвердили второй вариант, сообщает AS. Шестое место в турнирной таблице останется за Эльче, который сразится за выход в Примеру против Сарагосы. В случае успеха их будет ожидать победитель пары Жирона – Альмерия.