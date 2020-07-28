Испания 28 июля 2020, 14:12 Барселона готовится к Наполи с Дембеле, но без Артура "Сине-гранатовые" вернулись из отпуска и приступили к тренировкам. Усман Дембеле, getty images 28 июля 2020, 14:12 Барселона завершила отпуск и приступила к подготовке к поединку против Наполи в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Как сообщает Sport.es, Усман Дембеле готовился вместе с командой. Его соотечественники Гризманн и Ленгле занимались по индивидуальной программе. Как и ожидалось, Артур Мело в расположение команды не прибыл. Ответный матч между Барселоной и Наполи состоится 8-го августа в 22:00. Первый матч завершился со счетом 1:1. Люди Артур Мело Усман Дембеле Команды Барселона Наполи Источники Sport.es Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте