Барселона собирается расстаться с Иваном Ракитичем после завершения Лиги чемпионов, сообщает Mundo Deportivo.

"Сине-гранатовые" планируют выручить за хорватского полузащитника порядка 10 миллионов евро.

Хорват провел 41 поединок в футболке каталонцев, отметившись голом и четырьмя результативными передачами.

Контракт Ракитича с Барселоной истекает летом 2021 года. Севилья хочет подписать игрока на правах свободного агента. 