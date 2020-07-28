Хорватский полузащитник может покинуть "сине-гранатовых".
Иван Ракитич, getty images
28 июля 2020, 12:32
Барселона собирается расстаться с Иваном Ракитичем после завершения Лиги чемпионов, сообщает Mundo Deportivo.
"Сине-гранатовые" планируют выручить за хорватского полузащитника порядка 10 миллионов евро.
Хорват провел 41 поединок в футболке каталонцев, отметившись голом и четырьмя результативными передачами.
Контракт Ракитича с Барселоной истекает летом 2021 года. Севилья хочет подписать игрока на правах свободного агента.