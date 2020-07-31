Испания

Воспитанник галисийцев продолжит играть за клуб.

Контракт хавбека Сельты Браиса Мендеса истекал этим летом, но он подписал новое соглашение, сообщил официальный сайт "кельтов". Браис связал себя с клубом до лета 2024 года.

Мендес находится в структуре клуба с 2012 года. В 2017 он дебютировал за первую команду "кельтов".

Браис был основным при Антонио Мохаммеде, Мигеле Кардосо и Фране Эскрибе. Начало нынешнего сезона для него омрачила травма, но после нее Браис сумел вернуться в основу команды, которой теперь руководит Оскар Гарсия.

Гарсия сумел спасти Сельту от вылета. Недавно он продлил контракт с "кельтами" до лета 2022 года.