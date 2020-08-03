Испания

Президент не станет продавать молодого игрока.

Президент Барселоны Хосеп Бартомеу заявил, что клуб не намерен рассматривать предложения о продаже полузащитника Ансу Фати.

"Официальных предложений не было, но был интерес со стороны некоторых клубов". Во всех случаях мы отказывали", — подтвердил он Sport.

"Он важен для будущего клуба. Ансу не продается. Он уникален, потому что он прыгнул из молодежной команды в первую команду. Таких игроков, как он, не так много, и Барселона не сможет его продать, даже если это будет экономически выгодное решение для клуба во времена этой пандемии".

"Мы никогда не рассматривали возможность его продажи. Напротив: нам нужно помочь ему в его росте и подписать с ним новый контракт в будущем, чтобы он играл здесь всю жизнь".

Ранее Бартомеу заявил, что Барса не будет совершать громких трансферов в межсезонье, в том чиле исключена покупка Неймара.