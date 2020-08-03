Испания

Каталонцы намерены уберечь игрока от продажи.

Руководство Барселоны планирует начать переговоры с полузащитником команды Ансу Фати об изменениях условия действующего контракта, сообщает Marca.

По данным источника, каталонцы хотят продлить соглашение, которое истекает в 2022 году, и добавить клаусулу в размере 400 миллионов евро.

Отмечается, что "блаугранас", в первую очередь, хочет уберечь игрока от интереса со стороны ПСЖ, ведь клуб боится повторения сценария с Неймаром.

Ранее президент Барсы заявил, что каталонцы вообще намерены сохранить Фати в команде до конца его карьеры.