Испания

"Королевский клуб" не настроен совершать крупные трансферы в это окно.

Президент Реала Флорентино Перес в июле уже сообщал, что клуб не намерен проводить масштабные трансферы в это окно. Но такая вероятность все же есть: мадридцы смогут потратиться на новых футболистов, если продадут Гарета Бэйла, сообщает ESPN.

Найти покупателя на Бэйла будет сложно, ведь не так много клубов в мире готовы удовлетворить зарплатные требования валлийца. Гарет зарабатывает в Реале около 17 млн евро за сезон "чистыми". Кроме того, "сливочные" не хотят отпускать исполнителя такого уровня дешево.

Сам Гарет не раз заявлял, что он счастлив в Мадриде. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года. Реалу содержание валлийца до конце договора обойдется примерно в 60 млн евро.

После возобновления чемпионата Испании Бэйл лишь раз сыграл в основе Реала и еще раз вышел на замену.