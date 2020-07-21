Испания

Валлийский вингер отказывается уходить из мадридского гранда, хотя Зидан не хочет видеть его в команде.

Нападающий Гарет Бэйл не рассматривает вариант с уходом из мадридского Реала, хотя главный тренер Зинедин Зидан не рассчитывает на него в будущем и уже уведомил руководство о желании расстаться с 31-летним валлийцем.

Как сообщает AS, Бэйл полон решимости отработать свой контракт, который истекает летом 2022 года, до самого конца. Это ранее подтверждал и агент футболиста Джонатан Барнетт в одном из своих интервью.

Желание Реала продать звезду сборной Уэльса весьма понятно: Гарет не демонстрирует необходимого уровня игры, а его заработная плата составляет 14,5 миллионов евро в год после вычета налогов.

Если Бэйл по-прежнему не захочет уходить, то его двухлетнее пребывает обойдется "сливочным" в 60 миллионов евро (с учетом налогов). Более того, валлийский вингер даже не намерен уходить в аренду, а хочет продолжить карьеру на Сантьяго Бернабеу, что ставит Реал еще в более неудобное положение.

Ранее появлялась информация, что руководство мадридского гранда готово выплатить Гарету Бэйлу оставшуюся зарплату, предусмотренную контрактом до 2022 года, чтобы отпустить его в качестве свободного агента.