Испания

Football.ua вспоминает самые памятные эпизоды за время выступлений испанского голкипера.

Во вторник, 4 августа, бывший вратарь мадридского Реала и сборной Испании Икер Касильяс объявил о завершении карьеры футболиста. В мае прошлого года у опытного голкипера случился сердечный приступ на тренировке Порту, после чего он был вынужден перенести операцию на сердце. В завершившемся сезоне 39-летний страж ворот так и не вышел на поле, а летом решил официально объявить о завершении выступлений на профессиональном уровне.

За свою карьеру Касильяс провел более 1000 матчей, установил различные рекорды и выиграли все трофеи, о которых только можно было мечтать. Football.ua выделяет 10 наиболее памятных моментов в футбольной карьере легендарного испанца.

Дебют в составе мадридского Реала

Касильяс присоединился к академии Реала в 9 лет и уже в юном возрасте подавал большие надежды, выиграв несколько трофеев на клубном и международном уровне. В сентябре 1999-го вратарь дебютировал в составе "сливочных" в выездном матче с Атлетиком из Бильбао (2:2). Спустя три дня он вышел на поле и в рамках Лиги чемпионов во встрече с Олимпиакосом, став на тот момент самым юным вратарем в истории турнира. Лишь в 2017 году его рекорд побил бельгиец Миле Свилар из Бенфики.

Победа с Реалом в Лиге чемпионов

Уже в дебютном сезоне в составе Реала Касильяс заявил о себе на весь футбольный мир. Он регулярно выходил на поле и по итогам сезона стал обладателем Трофея Браво, который вручался лучшему молодому игроку Европы. Однако главным событием для голкипера и всей команды стала победа в Лиге чемпионов. Более того, Икер стал самым молодым вратарем и победителем финала главного европейского турнира.

Первый чемпионский титул в Примере

Следующий сезон принес в копилку Касильяса еще один важный трофей – чемпионский титул с Реалом в Примере, который станет для него далеко не последним. Он уже был не просто молодым игроком, а безоговорочным первым номером команды и провел в том розыгрыше 34 матча, пропустив всего 37 голов и сохранив свои ворота "сухими" в 12 случаях.

Второй триумф с Реалом в Лиге чемпионов

Сезон-2001/02 выдался для Касильяса крайне непростым, и он был вынужден доказывать свое место в стартовом составе. По ходу того сезона тогдашний тренер "галактикос" Висенте Дель Боске решил довериться Сесару Санчесу, а молодой голкипер даже подумывал об уходе из клуба. Однако ситуация полностью изменилась 23 мая, когда Реал встречался в финале Лиги чемпионов с леверкузенским Байером.

После первого тайма "сливочные" вели со счетом 2:1, но во второй половине встречи Сесар получил повреждение и был вынужден уступить место своему молодому коллеге. Касильяс не просто влился в игру, но и совершил несколько невероятных сейвов, которые помогли его команде удержать победный результат и гарантировать девятый КЕЧ в истории.

Тем летом Касильяс поехал на чемпионат мира в качестве основного вратаря сборной Испании после травмы Сантьяго Канисареса, а в дополнение ко всему еще и победил с Реалом в Суперкубке УЕФА.

Звание лучшего голкипера мира в 2008 году

К середине нулевых Касильяс утвердился в качестве одного из лидеров Реала и в числе лучших игроков на своей позиции. Сезон-2007/08 стал для него одним из лучших в карьере в индивидуальном плане. В 36 поединках в испанском чемпионате страж ворот Реала пропустил 32 гола, что стало лучшим показателем в том розыгрыше Примеры.

По итогам сезона он получил свой первый и единственный Трофей Саморы как лучшему голкиперу Ла Лиги, а также был назван лучшим голкипером мира по версии УЕФА и Международной федерации футбольной истории и статистики.

Победы на Евро-2008 и Евро-2012

Летом 2008-го Икер Касильяс добился первого большого триумфа со сборной Испании на Евро-2008, который и для национальной команды стал первым после длительного перерыва. Он на высоком уровне провел весь турнир, но особенно проявил себя в четвертьфинальном противостоянии с Италией, отразив удары Антонио Ди Натале и Даниэле Де Росси в послематчевой серии пенальти.

Победа на чемпионате Европы в Австрии и Швейцарии стала началом золотой эпохи в истории "фурия роха". Спустя четыре года Касильяс вместе со своими партнерами по команде повторил успех уже на полях Украины и Польши.

Триумф на чемпионате мира-2010

В 2010 году Касильяс в качестве капитана сборной Испании поднял над головой кубок, о котором мечтает любой футболист. На мундиале в ЮАР Испания выиграла первый для себя чемпионский титул, одержав минимальную победу над Нидерландами в финале.

Вратарь был одним из лидеров той команды и своей игрой вдохновлял партнеров в каждом матче. Выступления капитана испанской команды оценили и организаторы, вручив ему Золотую перчатку как лучшему голкиперу турнира.

Первый Кубок Испании в карьере

К 2011 году вратарь уже завоевал четыре чемпионских титула в Примере, два Кубка чемпионов, титулы чемпиона Европы и мира, однако оставался еще один трофей, которого не было в его копилке. Касильяс дважды играл в финалах Кубка Испании, но Реал проигрывал Сарагосе и Депортиво, и только в сезоне-2010/11 он ему покорился. В финальном поединке "сливочные" одержали минимальную победу над своим извечным врагом – Барселоной. Стоит отметить, что этот трофей стал для мадридского клуба первым за 18 лет.

Десятый Кубок чемпионов для Реала

Касильяс добивался успехов в личном плане и на уровне сборной, но с Реалом он уже 12 лет не мог приблизиться к европейской славе. В сезоне-2013/14 "сливочные" наконец выиграли десятый Кубков чемпионов, став первым клубом, установившим это уникальное достижение.

Победа в мадридском финале далась Реалу крайне непросто. Атлетико лидировал большую часть поединка, но Серхио Рамос сравнял счет на последних минутах, а в экстратайме подопечные Карло Анчелотти уже добились уверенной победы – 4:1.

Впоследствии Реал еще трижды побеждал в Лиге чемпионов, причем подряд, однако Касильяса в команде уже не было. Ни один из других европейских клубов пока и близко не может приблизиться к Мадриду по количеству трофеев в этом турнире.

Успешное окончание карьеры в Порту

Касильяс покидал Реал со слезами на глазах и довольно неожиданно выбрал следующим клубом для продолжения карьеры Порту, но там он вовсе не отбывал номер. На протяжении четырех сезонов испанец был основным голкипером "драконов", регулярно выступал с командой в еврокубках и провел всего 15 матчей. Список выигранных им трофеев в Португалии пополнился еще двумя чемпионскими титулами, Кубком и Суперкубком.