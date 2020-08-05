Испания

Менеджер стал наставником "попугаев".

Официальный сайт Эспаньола сообщает, что новым тренером команды стал Висенте Морено.

Последним местом работы 45-летнего специалиста была Мальорка. Менеджер работал с островитянами с 2017 года, вывел их в Примеру, но в прошедшем сезоне занял предпоследнее место.

Напомним, что Эспаньол и вовсе завершил чемпионат на последней позиции. К слову, каталонцы будут вынуждены заплатить компенсацию за менеджера.

К слову, "попугаи" намерены сохранить прописку в элите, несмотря на последнее место, ссылаясь на аналогичную ситуацию команд Сегунды.