Испания

Безнадежно занявшие последнее место в Ла Лиге "попугаи" ссылаются на то, что им помешал коронавирус.

Эспаньол выступил с официальным заявлением, потребовав отменить понижение в классе по итогам сезона-2019/20.

Участник Ла Лиги жалуется на то, что после возобновления чемпионата команды оказались в неравных условиях. В первую очередь Эспаньол приводит пример из Сегунды, где было нарушено фундаментальное правило о том, что все матчи последнего тура играются одновременно: игру Депортиво с Фуэнлабрадой перенесли из-за коронавируса у последних.

Также "попугаи" аргументируют свою позицию тем, что они лишились такого важного преимущества, как зрители, в матчах "против пяти прямых конкурентов".

Эспаньол настаивает, что в условиях вызванной коронавирусом неопределенности можно понять решения, которые вознаграждают команды (определение чемпиона, участников еврокубков, повышение в классе), но категорически нельзя, чтобы наиболее пострадавшие были наказаны дважды.

Учитывая вышесказанное, "попугаи" выступают за полную отмену вылета во всех турнирах под эгидой Ла Лиги по итогам нынешнего сезона.

Эспаньол в 38 матчах чемпионата победил лишь пять раз и отстал от спасительного 17-го места на 12 очков.