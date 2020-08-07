Испания

Турецкий центрбек может продолжить карьеру на Камп Ноу.

Центральный защитник Лестера Чаглар Сеюнджю может сменить английскую Премьер-лигу на испанскую Ла Лигу, где в его услугах всерьез заинтересована Барселона. Об этом сообщает NTV Spor.

По информации источника, успешные выступления 24-летнего турка в минувшем сезоне настолько привлекли внимание "сине-гранатовых", что они готовы заплатить за его трансфер 40 миллионов евро.

Барселона уже начала переговоры с Лестером, и, если они завершатся успехом, то Сеюджю подпишет с каталонским клубом контракт на пять лет.

В сезоне-2019/20 Чаглар Сеюнджю провел за Лестер 42 поединка во всех турнирах, в которых он забил один гол, отдал один ассист и заработал восемь предупреждений.

Напомним, ранее бывший агент турецкого защитника Мустафа Догру заявил, что Барселона проявляла интерес к Сеюнджю, когда тот выступал за Алтынорду.