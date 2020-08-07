Испания

Валлийский вингер в очередной раз показал свое отношение к клубу.

Гарет Бэйл предпочел не играть против Манчестер Сити в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает El Chiringuito, валлиец не полетел с командой в Англию и остался играть в гольф в Мадриде.

В текущем сезоне Бэйл отыграл 16 матчей в чемпионате Испании, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.

Напомним, что ранее вингер праздновал со сборной выход на чемпионат Европы с флагом, на котором было написано: "Уэльс, гольф, Мадрид. В таком порядке".