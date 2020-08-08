Испания

Вингер подписал соглашение до 2025 года.

Полузащитник Мартин Меркеланс продлил соглашение с Реал Сосьедадом, сообщает официальный твиттер испанского клуба.

Вингер поставил подпись под пятилетним контрактом с "королевскими", который рассчитан до июня 2025 года.

Меркеланс является воспитанником Сосьедада, дебютировав в первой команде в августе 2018-го. В минувшем сезоне 25-летний полузащитник выступал на правах аренды в Мирандесе, где провел 43 матча, забив 17 голов и совершив 14 ассистов.

Ранее сообщалось, что Реал Сосьедад также продлил контракт с полузащитником Микелем Мерино.