Испания

Мадридцы сообщили голкиперу о своих планах на него.

Реал уведомил Андрея Лунина о том, что не отпустит его в другую команду на правах аренды, сообщает As.

Мадридцы планируют, что украинский голкипер в следующем сезоне будет выступать за основную команду, подменяя Тибо Куртуа.

После перехода в Реал Андрей Лунин отправлялся в аренду в Леганес, Вальядолид и Овьедо. За последних украинец провел 21 поединок, пропустив 19 голов.

Напомним, голкипер собирается сделать все, чтобы Тибо Куртуа не чувствовал себя спокойно.