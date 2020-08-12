Испания

Хорватский полузащитник хочет остаться в Мадриде и после следующего сезона.

Хавбек Реала Лука Модрич хочет продлить контракт с клубом, но ради этого ему придется пойти на понижение зарплаты, сообщает AS. Лука сделает это, чтобы помочь клубу в непростое в финансовом (и не только) плане время. Нынешнее соглашение почти 35-летнего хавбека рассчитано до лета 2021 года.

Перед началом сезона-2018/19 в услугах Луки был всерьез заинтересован миланский Интер, поэтому Реал сделал хорвата одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба.

Вместе с тем, "королевский клуб" уже подыскивает замену для Модрича. Так, мадридцы сообщили Реал Сосьедаду о досрочном расторжении арендного соглашения по Мартину Эдегору. Следующий сезон норвежец проведет в Мадриде, перенимая опыт Модрича и конкурируя с ним за место на поле.

Модрич в кампании-2019/20 провел 31 матч за Реал в чемпионат Испании (22 – в основе), отметившись тремя голами. Он помог мадридцам выиграть 34-й чемпионский титул.