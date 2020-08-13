Испания

Форвард сможет помочь команде в скором времени.

Официальный Twitter Барселоны сообщает, что нападающий команды Усман Дембеле окончательно восстановился после травмы.

Отметим, что пока неизвестно, примет ли французский футболист участие в поединке против Баварии, но форвард вошел в список игроков, которые отправились в Лиссабон на матч Лиги чемпионов.

Напомним, в четвертьфинале турнира Барселона встретится с Баварией. Встреча команд состоится на Эштадиу да Луж в пятницу, 14 августа.

Ранее сообщалось, что в трансферное окно Дембеле может стать объектом охоты для Манчестер Юнайтед.