Испания

Хавбек высказался о своем будущем партнере.

Полузащитник Барселоны Френки де Йонг вспомнил поединок Лиги чемпионов против Наполи, а также прокомментировал скорое прибытие в команду Миралема Пьянича.

Я думаю, против Наполи был хороший матч. Мы хорошо выступили против крепкой команды. Наполи был сложным соперником, но мы всегда имели хорошее преимущество. Мы получили хороший результат в первом тайме, поэтому мы могли немного расслабиться во втором".

"Пьянич — отличный игрок и очень хорошо владеет мячом. Я играл против него в прошлом сезоне, поэтому знаю, что он сделает команду сильнее", — сказал Де Йонг beIN USA.

Ранее сообщалось, что помочь Барселоне в ближайших матчах сможет форвард Усман Дембеле, который восстановился после травмы.