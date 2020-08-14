Испания

Мадридцы вынуждены применять меры из-за последствий коронавируса.

Реал, как и все клубы, понес серьезные убытки из-за появления коронавируса и его влияния на футбол.

Как сообщает Sport.es, мадридцам придется продавать игроков с высокими зарплатами, чтобы поддерживать финансовое состояние на должном уровне.

"Королевский клуб" узнал от своих главных спонсоров, Adidas и ly Emirates, что те не готовы выполнять спонсорские контракты в полном объеме.

Реал планирует предложить игрокам 10% снижение заработной платы в следующем сезоне.

Напомним, что мадридцы выйдут на трансферный рынок за новыми игроками только в том случае, если смогут продать Бэйла.