Мигель Баеза будет защищать цвета "кельтов".
Мигель Баеза, фото Сельта
15 августа 2020, 15:12
Официальный сайт Сельты сообщает, что полузащитник Реала Мигель Баеза подписал полноценный контракт с клубом.
Отмечается, что 20-летний футболист заключил соглашение с галисийской командой сроком на пять лет.
В прошедшем сезоне Баеза защищал цвета Реал Мадрид Кастилья, в составе которого провел 26 поединков, забив девять голов и отдав четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что к Сельте присоединился полузащитник Фейеноорда Ренато Тапия.