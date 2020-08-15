Испания

Мигель Баеза будет защищать цвета "кельтов".

Официальный сайт Сельты сообщает, что полузащитник Реала Мигель Баеза подписал полноценный контракт с клубом.

Отмечается, что 20-летний футболист заключил соглашение с галисийской командой сроком на пять лет.

В прошедшем сезоне Баеза защищал цвета Реал Мадрид Кастилья, в составе которого провел 26 поединков, забив девять голов и отдав четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что к Сельте присоединился полузащитник Фейеноорда Ренато Тапия.