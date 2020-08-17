Испания

Похоже, "блаугранас" определились с новым специалистом.

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман покинет свой пост и возглавит Барселону, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, каталонцам не придется платить компенсацию за наставника, а с самим клубом специалист подпишет двухлетний контракт.

Известно, что Куман мог возглавить Барселону зимой, но не захотел покидать сборную из-за предстоящего Евро-2020. Тем не менее, перенос турнира на будущий год изменил мнение тренера, которым сам стремится заключить договор.

Ранее президент Барселоны Хосеп Бартомеу подтвердил, что нынешний наставник команды Кике Сетьен отправлен в отставку.