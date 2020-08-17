Испания

Каталонский клуб остался без главного тренера на предстоящий сезон.

Поражение в 1/4 финала Лиги чемпионов от Баварии (8:2), судя по всему, стало последней каплей для руководства Барселоны.

Президент "блаугранас" Жозеп Бартомеу сообщил, что 61-летний специалист больше не будет тренировать каталонцев.

"Сетьен уволен", — приводит короткий комментарий функционера Tiempo de Juego.

По слухам, вскоре также будет уволен Эрик Абидаль, а Барселона проявляет интерес к Маурисио Почеттино, который сейчас находится в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что Куман считает, что сейчас его последний шанс возглавить Барселону.