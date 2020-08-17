Испания

Каталонский клуб все-таки расстался с 61-летним специалистом.

Барселона на своем официальном сайте объявила об увольнении Кике Сетьена с поста главного тренера первой команды.

Данное решение было принято советом директоров из-за неудовлетворительных результатов "сине-гранатовых". В том числе это касается разгромного поражения Барселоны от Баварии в 1/4 финала Лиги чемпионов (8:2).

Утверждается, что отставка испанского специалиста является первым шагом к масштабной перестройке команды.

Напомним, Кике Сетьен возглавил Барселону в январе 2020 года. Под его руководством "сине-гранатовые" добыли 16 побед, 4 ничьи и потерпели 5 поражений.

По информации СМИ, Рональд Куман считает, что сейчас его последний шанс возглавить Барселону.