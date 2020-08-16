Испания

Тренер сборной Нидерландов хочет поработать с "сине-гранатовыми".

Рональд Куман готов покинуть сборную Нидерландов, чтобы возглавить Барселону, сообщает Voetbal Zone со ссылкой на печатную версию Mundo Deportivo.

Наставник "оранжевых" не хотел покидать команду зимой, как тогда казалось, незадолго до начала Евро-2020. Но сейчас он считает, что это его последний шанс стать тренером каталонского клуба.

Главным тренером Барселоны остается назначенный зимой Кике Сетьен, однако его могут уволить в ближайшее время. Причина – поражение в борьбе за титул чемпиона Испании, а также 2:8 от Баварии в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Кроме экс-игрока Барселоны Кумана кандидатом на тренерское кресло "сине-гранатовых" называют бывшего футболиста и тренера Эспаньола Маурисио Почеттино. Аргентинец ранее утверждал, что никогда бы не возглавил "кулес", но с тех пор стал не столь категоричен в этом вопросе.