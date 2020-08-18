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    18 августа 2020, 16:39

    Гранада вновь арендовала Вальехо

    Защитник проведет на юге Испании еще один сезон.

    Хесус Вальехо, getty images
    Хесус Вальехо, getty images 18 августа 2020, 16:39

    Официальный сайт Гранады сообщает, что защитник мадридского Реала Хесус Вальехо проведет сезон в клубе на правах аренды.

    Отметим, что "красно-белые" брали в аренду футболиста в январе этого года. В этот раз сотрудничество продлится до лета 2021 года.

    Вальехо в прошедшем сезоне провел 20 поединков за Гранаду, заработав четыре желтых карточки.

    Ранее сообщалось, что Реал близок к тому, чтобы отдать в аренду Боруссии Д полузащитника команды Рейнира.

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