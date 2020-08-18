Гранада вновь арендовала Вальехо

Испания

Защитник проведет на юге Испании еще один сезон.

Официальный сайт Гранады сообщает, что защитник мадридского Реала Хесус Вальехо проведет сезон в клубе на правах аренды.

Отметим, что "красно-белые" брали в аренду футболиста в январе этого года. В этот раз сотрудничество продлится до лета 2021 года.