Гранада вновь арендовала Вальехо

Защитник проведет на юге Испании еще один сезон.
Хесус Вальехо, getty images
18 августа 2020, 16:39
Официальный сайт Гранады сообщает, что защитник мадридского Реала Хесус Вальехо проведет сезон в клубе на правах аренды.
Отметим, что "красно-белые" брали в аренду футболиста в январе этого года. В этот раз сотрудничество продлится до лета 2021 года.
Вальехо в прошедшем сезоне провел 20 поединков за Гранаду, заработав четыре желтых карточки.
Ранее сообщалось, что Реал близок к тому, чтобы отдать в аренду Боруссии Д полузащитника команды Рейнира.