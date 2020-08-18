Германия

"Шмели" договорились о сделке с мадридским Реалом.

Полузащитник мадридского Реала Рейнир может в ближайшее время стать игроком дортмундской Боруссии, сообщает издание Globoesporte.

"Шмели" договорились с Реалом о двухлетней аренде молодого хавбека и могут подписать его в ближайшее время. Немецкий клуб ранее подписывал на подобных условиях экс-защитника "сливочных" Ашрафа Хакими.

Рейнир перешел в Реал в январе этого года из Фламенго за 30 млн евро. В минувшем сезоне 18-летний игрок провел 3 поединка в составе Кастильи, отличившись двумя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Боруссия Д также заинтересована в подписании нападающего Кристал Пэлас Уилфрида Заа.