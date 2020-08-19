Испания

Усман Дембеле останется в стане "сине-гранатовых", несмотря на интерес Манчестер Юнайтед.

Президент Барселоны Жозеп Бартомеу рассказал о списке футболистов, которые точно не покинут каталонский клуб в ближайшем будущем.

Функционер также прокомментировал слухи об интересе Манчестер Юнайтед к Усману Дембеле и заявил, что французский вингер продолжит выступать за Барселону.

"Интерес МЮ к Дембеле? Он останется. Месси, Дембеле, тер Штеген, Ленгле, Семеду, де Йонг и Гризманн не продаются. Коутиньо? Он может остаться, если Куман на него рассчитывает", — приводит слова Бартомеу журналист Фабрицио Романо.

Напомним, ранее Жозеп Бартомеу подтвердил, что новым главным тренером Барселоны станет Рональд Куман.