Испания

Испанский хавбек прокомментировал свой переход в клуб из Сан-Себастьяна.

Полузащитник Давид Силва покинул Манчестер Сити на правах свободного агента и теперь продолжит карьеру в Реал Сосьедаде. Испанский хавбек прокомментировал свой переход в новый клуб.

"За все это время я получил несколько предложений, но я выбрал Реал Сосьедад, потому что это клуб, который прогрессирует, и его стиль игры идеально подходит для меня. Кроме того, я также знаю Сан-Себастьян, потому что играл в Эйбаре. Ощущения у меня очень хорошие".

"После того, как я подписал контракт, я получил большое количество положительной реакции от многих людей. Я переезжаю в красивый и очень спокойный город. Это решение было принято вместе с семьей", — заявил испанец пресс-службе клуба.

Ранее сообщалось, что руководство Лацио пришло в ярость после известий о переходе Давида Силвы, так как испанец попросту игнорировал звонки из Рима под предлогом того, что ему нужно попрощаться с Манчестер Сити.