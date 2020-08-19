Легендарный швед вернется в каталонский клуб, но уже в качестве тренера.
Хенрик Ларссон, Getty Images
19 августа 2020, 09:58
Бывший главный тренер Хельсинборга Хенрик Ларссон возобновит тренерскую деятельность и войдет в штаб нового наставника Барселоны Рональда Кумана, чье назначение ранее подтвердило руководство.
Как сообщает AS, 48-летний швед должен стать тренером нападающих в системе "сине-гранатовых".
Напомним, что в августе 2019 года Ларссон покинул Хельсинборг спустя два месяца после назначения из-за неудовлетворительных результатов.
Ранее также стало известно, кто точно не покинет Барселону с приходом нового главного тренера.