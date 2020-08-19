Испания

Клубы возобновили переговоры по трансферу молодого центрбека.

Контракт центрального защитника Эрика Гарсии с Манчестер Сити рассчитан до лета 2021 года, и футболист не намерен его продлевать и планирует вернуться в Барселону.

Как сообщает Sport.es, "сине-гранатовые" также заинтересованы в возвращении своего 19-летнего воспитанника и надеются на этой неделе либо продвинуться в переговорах с "горожанами", либо и вовсе заключить сделку.

На момент участия в Лиге чемпионов Барселона и Ман Сити приостановили переговоры по Эрику Гарсие, однако теперь, когда оба клуба вылетели из турнира, они готовы обсудить потенциальный трансфер.

Ранее сообщалось, что "горожане" хотят выручить с продажи Эрика Гарсии такую же сумму, в которую им обошелся вингер Валенсии Ферран Торрес, а именно 23 миллиона евро первым платежом плюс 12 миллионов евро в качестве бонусов.