Хавбек рассказал об эмоциях его партнеров по команде.
Тони Кроос, getty images
19 августа 2020, 20:56
Полузащитник мадридского Реала Тони Кроос рассказал, как футболисты его команды отреагировали на поражение Барселоны в Лиге чемпионов со счетом 2:8.
"Я не могу вспомнить все, но вы можете представить, что никто не был разочарован. Иногда случались моменты злорадства у некоторых игроков", — сказал Кроос Today.
Напомним, поражение имело серьезные последствия для Барселоны — был уволен тренер Кике Сетьен и спортивный директор Эрик Абидаль. Сейчас же каталонцев возглавил Рональд Куман.
Ранее полузащитник Реала Хамес Родригес заявил, что клуб не позволил ему уйти, несмотря на желание сменить прописку.