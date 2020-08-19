Испания

Хавбек рассказал об эмоциях его партнеров по команде.

Полузащитник мадридского Реала Тони Кроос рассказал, как футболисты его команды отреагировали на поражение Барселоны в Лиге чемпионов со счетом 2:8.

"Я не могу вспомнить все, но вы можете представить, что никто не был разочарован. Иногда случались моменты злорадства у некоторых игроков", — сказал Кроос Today.

Напомним, поражение имело серьезные последствия для Барселоны — был уволен тренер Кике Сетьен и спортивный директор Эрик Абидаль. Сейчас же каталонцев возглавил Рональд Куман.

Ранее полузащитник Реала Хамес Родригес заявил, что клуб не позволил ему уйти, несмотря на желание сменить прописку.