Испания

Вингер рассказал о работе с менеджером.

Крайний полузащитник Уотфорда Жерар Деулофеу рассказал о работе с нынешний наставником Барселоны Рональдом Куманом в период его карьеры в Эвертоне.

"Я могу рассказать вам о Кумане из своего личного опыта, и сказать мне особо нечего. Он не дал мне абсолютно ничего как тренер, ничему не научил. Я был недоволен, я попросил отпустить меня в Милан. Посмотрим, как он покажет себя на Камп Ноу".

"По правде говоря, ситуация Барселоны меня не беспокоит. На самом деле, сейчас мне все равно", — сказал Деулофеу Catalunya Radio.

Ранее сообщалось, что Куман хочет приобрести в каталонскую команду полузащитника Ливерпуля Джорджиньо Вейналдума.