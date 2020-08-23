Новичка "сине-гранатовых" не обошел стороной данный недуг.
Миралем Пьянич, Getty Images
23 августа 2020, 21:50
Центральный полузащитник Миралем Пьянич, который в ближайшее время должен был присоединиться к Барселоне после успешного завершения трансфера из Ювентуса, заболел коронавирусом. Об этом сообщает официальный сайт "сине-гранатовых".
Утверждается, что 30-летний босниец почувствовал некий дискомфорт, после чего 22 августа он сдал положительный тест на COVID-19. Футболист сейчас хорошо себя чувствует, хотя и отправился на карантин в соответствии с требованиями здравоохранительных органов.
Таким образом, Пьянич не сможет прилететь в Барселону минимум в течение 15 дней, поэтому официальная его презентация в качестве игрока каталонского клуба откладывается.
Напомним, ранее Сассуоло сообщило о положительном тесте на коронавирус у полузащитника Жереми Бога.