Испания

Новичка "сине-гранатовых" не обошел стороной данный недуг.

Центральный полузащитник Миралем Пьянич, который в ближайшее время должен был присоединиться к Барселоне после успешного завершения трансфера из Ювентуса, заболел коронавирусом. Об этом сообщает официальный сайт "сине-гранатовых".

Утверждается, что 30-летний босниец почувствовал некий дискомфорт, после чего 22 августа он сдал положительный тест на COVID-19. Футболист сейчас хорошо себя чувствует, хотя и отправился на карантин в соответствии с требованиями здравоохранительных органов.

Таким образом, Пьянич не сможет прилететь в Барселону минимум в течение 15 дней, поэтому официальная его презентация в качестве игрока каталонского клуба откладывается.

Напомним, ранее Сассуоло сообщило о положительном тесте на коронавирус у полузащитника Жереми Бога.