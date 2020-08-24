Испания

Менеджер доволен своим пребыванием в команде.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман заявил, что счастлив находится, по его мнению, в лучшем клубе мира.

"Я чувствую, что Барселона — это мой дом. Во время предыдущих визитов в город мне чего-то не хватало, потому что я не приезжал работать в клуб".

"Теперь я тренер, и я очень счастлив. Самое главное — знать, тренер ли вы, игрок или сотрудник, вы в лучшем клубе мира, и ничего не может быть лучше. Нам очень повезло. быть частью этого клуба", — сказал Куман Barca TV.

Ранее сообщалось, что нидерландский специалист намерен сохранить в команде полузащитника Филиппе Коутиньо.