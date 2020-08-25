Уругвайский нападающий может перебраться в стан "сливочных".
фото getty images
25 августа 2020, 15:58
Реал ищет усиление линии нападения и может подписать Эдинсона Кавани, сообщает Sport.es.
Источник утверждает, что между представителем футболиста и клубом уже прошли неформальные переговоры.
Отметим, что уругваец покинул Пари Сен-Жремен на правах свободного агента.
В прошлом сезоне Эдинсон Кавани провел 22 поединка, в которых отметился семью голами и тремя результативными передачами.
Напомним, что уругвайский бомбардир мог оказаться в Бенфики, но "орлы" не смогли удовлетворить финансовые запросы игрока.