Испания

Уругвайский нападающий может перебраться в стан "сливочных".

Реал ищет усиление линии нападения и может подписать Эдинсона Кавани, сообщает Sport.es.

Источник утверждает, что между представителем футболиста и клубом уже прошли неформальные переговоры.

Отметим, что уругваец покинул Пари Сен-Жремен на правах свободного агента.

В прошлом сезоне Эдинсон Кавани провел 22 поединка, в которых отметился семью голами и тремя результативными передачами.

Напомним, что уругвайский бомбардир мог оказаться в Бенфики, но "орлы" не смогли удовлетворить финансовые запросы игрока.