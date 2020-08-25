Англия

Вице-чемпион Англии пытается определить, во сколько ему обойдется трансфер Лионеля Месси, и по карману ли он Ман Сити.

Манчестер Сити всерьез готовится приобрести Лионеля Месси, прикидывая, как заполучить звезду Барселоны и при этом не нарушить правила финансового фэйр-плей — сообщает ESPN.

Руководство "горожан" осознает, что уговорить Барселону расстаться со своим лидером будет крайне сложно, однако считает, что необходимо иметь четкий план действий на случай, если "блауграна" все-таки согласятся на трансфер.

Несмотря на официальную позицию Барселоны — Месси не продается, – некоторые члены правления клуба считают, что есть смысл продать стареющую, но пытающуюся диктовать руководству свою волю, звезду, а вырученные деньги потратить на построение новой команды под нового тренера — Рональда Кумана.

Ранее на встрече с Куманом сам Месси сказал, что не исключает свой уход из Барселоны.