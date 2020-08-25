Испания

Во всяком случае, на правах свободного агента.

Лионель Месси решил покинуть Барселону, о чем уведомил клуб.

Как сообщает Diario Sport, 33-летний футболист попросил отпустить его. Речь идет о разрыве контракта, который позволил бы Месси стать свободным агентом.

Тем не менее, руководство каталонской команды ответило аргентинцу, что для этого нет юридических оснований. Если Месси хочет покинуть клуб, он должен был об этом сообщить до 30 мая.

В клубе есть уверенность, что ситуация в скором времени нормализируется.

Ранее Карлес Пуйоль поддержал решение Месси покинуть Барселону.