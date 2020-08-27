Испания

Форвард прокомментировал ситуацию вокруг аргентинца.

Новичок Барселоны Франсишку Тринкан поделился своими мыслями касательно возможного ухода форварда Лионеля Месси.

"Конечно, я хочу, чтобы он остался. Посмотрим, что произойдет. Я приехал две недели назад, и я здесь, чтобы делать свою работу и быть эталоном для этого клуба".

"Я очень рад быть здесь, и я надеюсь, что у меня будет много матчей, голов и передач. У каждого была своя история, и я хочу создать свою историю", — сказал Тринкан официальному сайту клуба.

Ранее сообщалось, что от варианта с приобретением Месси отказался чемпион Франции ПСЖ.