Франция

Парижане не готовы тратить большую сумму на нападающего.

Пари Сен-Жермен не думает о подписании нападающего Барселоны Лионеля Месси, сообщает Marca.

Французский клуб не планирует тратить большие деньги на игрока атакующей линии. Приоритетом будет подписание двух защитников, полузащитника и игрока ротации в линию нападения.

В минувшем сезоне аргентинец провел 44 поединка в футболке "блаугранас", забив 31 гол и совершив 26 ассистов.

Напомним, что ПСЖ может позволить себе Месси, лишь продав Мбаппе или Неймара.