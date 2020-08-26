Испания

Рамон Планес заверил, что клуб сделает все возможное, чтобы сохранить аргентинского нападающего.

Лионель Месси известил руководство Барселоны о намерении покинуть клуб, но "сине-гранатовые" не хотят отпускать Лео за год до окончания контракта.

"Мы не рассматриваем расторжение контракта с Лео, ведь хотим, чтобы он остался. Мы планируем построить будущую Барселону вокруг лучшего игрока в мире", — цитирует нового спортивного директора "кулес" Рамона Планеса Marca.

"Мы проделываем внутреннюю работу, чтобы переубедить Лео. Брак Месси и клуба многое дал, мы хотим, чтобы он продолжался. Нельзя допустить размолвку между Барселоной и Лео".

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Недавно Лионель Месси встречался с новым главным тренером команды Рональдом Куманом. По итогам встречи он не передумал уходить из Барселоны.