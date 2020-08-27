Франция

Парижане начали переговоры с представителями аргентинца.

Нападающий Лионель Месси заявил о желании покинуть Барселону и занялся поисками вариантов продолжения карьеры.

Как сообщает издание AS, ПСЖ готов воспользоваться этой ситуацией, чтобы подписать звездного форварда в межсезонье. Спортивный директор парижан Леонардо уже связался с представителями аргентинца, чтобы обсудить возможные детали перехода.

Бразильский функционер хотел узнать сумму отступных прописанных в контракте Месси с Барселоной, а также его пожелания относительно длительности контракта и размера зарплаты.

Ранее сообщалось, что Месси хочет, чтобы нападающий ПСЖ Неймар перешел в Ман Сити вместе с ним.