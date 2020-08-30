Испания

Уругвайский нападающий намерен соблюдать деловую этику.

Нападающий Барселоны Луис Суарес хочет полюбовно расстаться с клубом. Хоть сам футболист и его агенты получают звонки от различных клубов, они не намерены вести переговоры, пока контракт с Барселоной остается в силе, сообщает каталонское издание Sport.

Суарес не хочет создавать проблем для Барселоны, но в то же время не намерен поступаться личными интересами. Уругваец рассчитывает получить положенную ему компенсацию в случае досрочного разрыва контракта. Трансферное окно в Ла Лиге открыто до 5 октября.

Клуб должен заплатить Луису за оставшийся по контракту год плюс за еще сезон, на который с ним могли бы продлить соглашение. Эта сумма (около 25 млн евро) была бы серьезным ударом для бюджета "сине-гранатовых".

Сам футболист был бы рад остаться и дальше выступать за Барселону, но новый главный тренер команды Рональд Куман не рассчитывает на его услуги.

В сезоне-2019/20 Луис забил 21 гол и сделал 12 ассистов в 36 играх за каталонцев во всех турнирах.