Испания

Каталонцы всеми силами стремятся удержать игрока.

Руководство Барселоны сообщило всем менеджерам и директорам клуба, что запрещено вести диалоги с другими клубами о продаже Лионеля Месси, утверждает Mundo Deportivo.

По данным источника, клуб всеми силами намерен удержать аргентинского футболиста в команде, а потому запретил назначать встречи в этом вопросе и даже говорить в телефонном режиме.

Отмечается, что единственное условие, по которому Месси может покинуть Барселону — это выплата неустойки в размере 700 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что нападающий отказался приехать в ПЦР-тестирование, не желая приступать к тренировкам.