Испания

Аргентинцу будет очень сложно уйти из команды.

Официальный сайт Примеры опубликовал заявление, в котором разъясняется ситуация вокруг контракта нападающего Барселоны Лионеля Месси.

"Контракт в настоящее время продолжает оставаться действительным, и в нем прописаны отступные на тот случай, если Лионель Месси решит досрочно и в одностороннем порядке расторгнуть договор".

Таким образом, аргентинский футболист может покинуть каталонский клуб в том случае, если сам выплатит 700 миллионов евро — а именно такая клаусула прописана в контракте — или другой клуб согласиться заплатить сумму.

Ранее сообщалось, что руководство Барселоны запретило менеджерам и директорам клуба контактировать с другими командами касательно трансфера игрока.