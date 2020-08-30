Аргентинцу будет очень сложно уйти из команды.
Лионель Месси, getty images
30 августа 2020, 17:28
Официальный сайт Примеры опубликовал заявление, в котором разъясняется ситуация вокруг контракта нападающего Барселоны Лионеля Месси.
"Контракт в настоящее время продолжает оставаться действительным, и в нем прописаны отступные на тот случай, если Лионель Месси решит досрочно и в одностороннем порядке расторгнуть договор".
Таким образом, аргентинский футболист может покинуть каталонский клуб в том случае, если сам выплатит 700 миллионов евро — а именно такая клаусула прописана в контракте — или другой клуб согласиться заплатить сумму.
Ранее сообщалось, что руководство Барселоны запретило менеджерам и директорам клуба контактировать с другими командами касательно трансфера игрока.