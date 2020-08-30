Испания

Президент Барселоны хотел заработать на 33-летнем футболисте.

Жозеп Бартомеу хотел, чтобы Лионель Месси покинул Барселону и, таким образом, ему удалось бы сбалансировать бюджет команды, в котором образовалась большая "дыра".

"Я уверен, что Бартомеу хотел ухода Месси. За время работы Жозепа образовалась финансовая "дыра" в бюджете, а ее можно было закрыть продажей Лионеля. Если бы его продали за 200 миллионов, а также удалось сократить зарплаты на 100 миллионов, то финансовую составляющую удалось бы сбалансировать".

"Не исключаю, что эта ситуация вызвана самим Бартомеу или Сандро Росселем – они близкие друзья", — приводит цитаты своего источника The Athletic.

Кроме того, издание ссылается еще на одного инсайдера, который подтверждает эту информацию:

"Продажа Месси позволит покрыть долги, которые появились с эпоху Бартомеу. Все можно исправить одной продажей", — сказал источник.

Ранее сообщалось, что Барселона не намерена вести переговоры с другими клубами о продаже Месси.