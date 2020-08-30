Испания

Футболист продолжит выступать в Примере.

Официальный твиттер Манчестер Сити сообщает, что полузащитник команды Янгель Эррера проведет следующий сезон в Гранаде.

Напомним, в этой же команде футболист провел и предыдущий сезон, хорошо зарекомендовав себя в коллективе.

В прошлой сезоне Примеры Эррера провел 30 поединков, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити продолжает охоту за защитником Наполи Калиду Кулибали.