Испания

Чилийский полузащитник раскритиковал Барселону, которая весной испытывала серьезную нехватку кадров.

Барселона закончила сезон-2019/20, не выиграв ни одного трофея. Среди прочих проблем каталонцев была и очень короткая скамейка запасных: в частности, в игре против Алавеса тренерский штаб рассчитывал только на 13 полевых игроков.

"Последние три года были не такими, как заслуживает такая команда, как Барселона. Лучшая команда мира не может иметь лишь 13 профессиональных игроков. Нельзя всегда побеждать с ДНК", — заявил Видаль в интервью YouTube-каналу Daniel Habif.

"Лионель Месси лучший в мире, он инопланетянин. Но ему нужна помощь, чтобы мы добивались результатов получше".

Новый тренерский штаб Барселоны не рассчитывает на Артуро Видаля и уже выставил его на трансфер. Сам хавбек был бы не против вернуться в Ювентус.