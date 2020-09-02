Испания

Полузащитник каталонцев дал оценку событиям в клубе.

Барселона вылетела из Лиги чемпионов, проиграв Баварии 2:8 в четвертьфинале. После этого многолетний лидер команды Лионель Месси официально объявил о желании покинуть клуб, но "сине-гранатовые" не намерены отпускать его бесплатно.

"В Барселоне хаос, сейчас в клубе многое происходит", — прокомментировал ситуацию NOS.nl хавбек "блаугранас" Френки Де Йонг.

"Я не разговаривал ни с Месси, ни с клубом. Честно, я не знаю, что происходит с уходом Месси. Но если он уйдет, это будет огромный удар для команды и клуба. Я посмотрю на ситуацию в Барселоне, когда вернусь из сборной".

Читайте также: Месси собрался уйти из Барселоны: почему и как все может закончиться

В случае одностороннего расторжения контракта Месси с Барселоной клуб может обратиться в суд. При худшем сценарии развития событий аргентинцу грозит дисквалификация на полгода и 700 млн евро штрафа, а его новому клубу – трансферный бан на два окна.