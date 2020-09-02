Испания

Экс-хавбек "блаугранас" прокомментировал ситуацию вокруг форварда.

Полузащитник Севильи Иван Ракитич высказал свое мнение о саге с уходом нападающего Лионеля Месси из Барселоны.

"Первым и лучшим вариантом для всех игроков всегда является Барса. В остальном, каждый футболист должен принять решение. Была бы у меня такая ситуация, то я бы остался в Барселоне".

"Каждый игрок должен провести свой собственный анализ, и я считал, что настал мой момент уйти. Я не знаю, что собираются делать Месси или другие футболисты", — цитирует Ракитича Goal.

Ранее отец Месси заявил, что аргентинскому футболисту будет очень сложно и дальше выступать за каталонскую команду.